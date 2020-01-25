هونج كونج تحظر السفر إلى "ووهان" بسبب "كورونا"

هونج كونج (د ب أ)

قررت حكومة هونج كونج اليوم السبت رفع درجة التأهب إلي حالة "الطوارئ" وإلغاء كافة الفعاليات الكبرى، العامة والخاصة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن السلطات في هونج كونج نصحت رعاياها بعدم السفر إلى إقليم "هوبي" الصيني الذي يشهد تفشي فيروس كورونا الجديد، كما حظرت حركة الطيران والسكك الحديدية إلى مدينة "ووهان" بالإقليم إلى أجل غير مسمى.