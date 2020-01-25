مقتل واصابة العشرات من الحوثيين شمالي اليمن

عدن - (أ ش أ):

أكدت مصادر عسكرية ميدانية ، اليوم السبت، مقتل واصابة العشرات من مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بينهم قيادات ميدانية، في جبهات نهم والجوف، شمالي اليمن.

وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - إن معارك ليلية عنيفة دارت بين مليشيات الحوثي والقوات الحكومية، بإسناد مقاتلات التحالف العربي، في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء، ومفرق الجوف، شمالي اليمن.

وأوضحت أنه قد تخلل هذه المواجهات تراشق كثيف ومتبادل للسلاح المتوسط والثقيل.

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