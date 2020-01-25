في محاكمة عزله.. نائب ديمقراطي يصف الرئيس الأمريكي بـ"الديكتاتور"

وكالات

اتهم النائب جيري نادلر، وهو أحد مدراء مجلس النواب المنتدبين للحضور في جلسات مجلس الشيوخ، الرئيس دونالد ترامب، بأنه "ديكتاتور"، وذلك في اليوم الرابع من محاكمة عزل الرئيس الأمريكي.

وقال النائب: "هذا تصميم من جانب الرئيس ترامب أنه يريد أن يكون قويًا"، مشيرًا إلى عرقلة ترامب لمذكرات الاستدعاء التي أصدرها الكونجرس في إطار التحقيق الرامي إلى عزله في مجلس النواب.

وأضاف: "إنه لا يحترم الكونجرس ولا يحترم ممثلي الشعب، ويريد أن ينفذ إرادته هو فقط، إنه ديكتاتور، لا يجب أن يستمر هذا".