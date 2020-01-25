أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

في محاكمة عزله.. نائب ديمقراطي يصف الرئيس الأمريكي بـ"الديكتاتور"

03:44 ص السبت 25 يناير 2020
في محاكمة عزله.. نائب ديمقراطي يصف الرئيس الأمريكي بـ"الديكتاتور"

جيري نادلر

وكالات

اتهم النائب جيري نادلر، وهو أحد مدراء مجلس النواب المنتدبين للحضور في جلسات مجلس الشيوخ، الرئيس دونالد ترامب، بأنه "ديكتاتور"، وذلك في اليوم الرابع من محاكمة عزل الرئيس الأمريكي.

وقال النائب: "هذا تصميم من جانب الرئيس ترامب أنه يريد أن يكون قويًا"، مشيرًا إلى عرقلة ترامب لمذكرات الاستدعاء التي أصدرها الكونجرس في إطار التحقيق الرامي إلى عزله في مجلس النواب.

وأضاف: "إنه لا يحترم الكونجرس ولا يحترم ممثلي الشعب، ويريد أن ينفذ إرادته هو فقط، إنه ديكتاتور، لا يجب أن يستمر هذا".

جيري نادلر مجلس النواب الأمريكي دونالد ترامب الديكتاتورية

الخبر التالى:

ولاية "ألازيغ" تعرضت للدمار.. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 18 شخصًا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان