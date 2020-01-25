الجيش السوري يعلن الوصول لأطراف مدينة معرة النعمان

دمشق - (د ب أ):

تشهد مناطق ريف إدلب الشرقي أعنف المواجهات بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة ليل الجمعة السبت والقوات الحكومية على أطراف مدينة معرة النعمان أبرز مدن ريف إدلب الشرقي.

وقال قائد ميداني يقاتل في القوات الحكومية السورية إن القوات الحكومية سيطرت على قرية الدير الشرقي جنوب شرق مدينة معرة النعمان، وبدأت التمهيد على قرية معرشمارين/ حوالي 4 كم جنوب شرق مدينة المعرة/ أمام تراجع مسلحي المعارضة".

وأضاف القائد الميداني لوكالة الأنباء الالمانية (د ب أ) "سيطرت القوات الحكومية أيضاً على قرية أبو جريف وتل كرسيان غرب بلدة ابو الظهور".

وأكد القائد الميداني "دفع الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة اليوم وبإسناد جوي من سلاح الجو إلى كافة محاور معارك ريف ادلب الجنوبي الشرقي ، كما تقدمت قوات باتجاه وادي الضيف 2 كم جنوب شرق مدينة معرة النعمان".

من جانبه قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر " فصائل المعارضة تخوض معارك عنيفة جداً على محور بلدة معرشمارين وسط قصف مدفعي عنيف جداً من القوات الحكومية السورية التي تحاول دخول البلدة".

وأكد القائد الميداني " تدمير عدة عربات عسكرية للقوات الحكومية ومقتل من بها على أطراف بلدة الدير الشرقي".