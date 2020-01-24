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منظمة: اختفاء 3 فرنسيين ومواطن عراقي في بغداد

09:31 م الجمعة 24 يناير 2020
منظمة: اختفاء 3 فرنسيين ومواطن عراقي في بغداد

الشرطة العراقية

وكالات:

أعلنت منظمة "إس.أو.إس كريتيان دوريان" الفرنسية غير الحكومية، اليوم الجمعة، اختفاء ثلاثة مواطنين فرنسيين، ومواطنًا عراقيًا، في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت، وفقًا لوكالة رويترز، أنه تم إبلاغ السلطات يوم الأربعاء ولم يطلب أحد فدية حتى الآن.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية إن المنظمة أخطرت الوزارة بالموقف.

الشرطة العراقية اختفاء أشخاص بغداد

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