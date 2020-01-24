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مصرع شخص واحد على الأقل في زلزال ضرب تركيا

09:12 م الجمعة 24 يناير 2020
مصرع شخص واحد على الأقل في زلزال ضرب تركيا

أرشيفية

وكالات:

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مصرع شخص على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ضرب زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، مساء اليوم الجمعة، شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أنها وصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل، كما لفت إلى أن عدد سكان المناطق التي تم فيها الشعور بتداعيات الزلزال يبلغ 120 مليون نسمة.

زلزال تركيا الداخلية التركية

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