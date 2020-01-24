روسيا: مقتل 3 جنود سوريين بنيران متشددين في حلب

وكالات:

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع اليوم الجمعة إن ثلاثة جنود سوريين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران متشددين في مدينة حلب السورية.

وأضافت أن الجيش السوري أحبط هجوما نفذه ما يصل إلى 70 متشددا غرب حلب.

وذكرت الوكالة أن ثمانية مدنيين قتلوا أيضا وأصيب 22 بنيران متشددين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.