العراق.. مقتل محتجين اثنين وإصابة 25 بوسط بغداد

وكالات:

أفادت مصادر أمنية وطبية، بمقتل محتجين اثنين وإصابة 25 آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن العراقي بوسط بغداد، على خلفية التظاهرات المطالبة بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة من العراق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وشدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر على ضرورة رحيل القوات الأجنبية من الأراضي العراقية وإلغاء الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع الولايات المتحدة، وإلا سيتم التعامل معها على أساس أنها دولة محتلة.

خطاب الزعيم الشيعي ألقاه ممثله أمام مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف في وسط بغداد دعا إليها التيار الصدري للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق.