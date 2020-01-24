بتهمة التجسس.. بلغاريا تطرد روسيين اثنين

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السفارة الروسية في صوفيا اليوم الجمعة، أن السلطات في بلغاريا طردت روسيين، أحدهما دبلوماسي بالسفارة والآخر ممثل تجاري.

واتهمت السلطات البلغارية الروسيين بارتكاب أعمال تجسس تستهدف الانتخابات وأمن الطاقة، حسبما أفاد بيان من النيابة العامة.

ودافعت السفارة الروسية عن الاثنين، قائلة في بيان إنه "لا يوجد دليل" على ارتكابهما أي جريمة.

وجاء في البيان أن "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات ردا على ذلك".