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استعدادات أمنية كبيرة في فرنسا تزامنا مع الدعوات إلى التظاهرات النقابية

04:41 م الجمعة 24 يناير 2020
استعدادات أمنية كبيرة في فرنسا تزامنا مع الدعوات إلى التظاهرات النقابية

الشرطة الفرنسية - أرشيفية

القاهرة- (وكالات):

أفادت شبكة روسيا اليوم الإخبارية أن السلطات الفرنسية اتخذت إجراءات أمنية كبيرة استعدادا لأي أعمال عنف، تزامنا مع الدعوات إلى تظاهرات كبرى دعت إليها النقابات العمالية في باريس ومدن أخرى.

ولفتت إلى أن السلطات الفرنسية، أعربت اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد من احتجاجات اليوم في باريس، وأعلنت عن تأهب قوات الأمن استعدادا لأي أعمال عنف.

وانطلق موكب المتظاهرين، قرابة الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يمر بمحاذاة مبان وصفت بالحساسة، داخل العاصمة.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن بعض الشخصيات البارزة في مجموعات "السترات الصفراء"، أنها ستشارك اليوم في الاحتجاجات.

وشهد الأسبوع الماضي، احتجاجات "للسترات الصفراء"، تخللتها اشتباكات عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة باريس، حيث تم اعتقال 37 متظاهرا.

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