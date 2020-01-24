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الكرملين: لا توجد خطط لعقد اجتماع قريب بين بوتين وزيلنيسكي

03:45 م الجمعة 24 يناير 2020
الكرملين: لا توجد خطط لعقد اجتماع قريب بين بوتين وزيلنيسكي

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، إنه لا يتم التحضير حاليا لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الجمعة- أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع بين الرئيسين في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الرئيسين أجريا اتصال عمل بنَّاء وأنه يمكن الترتيب لعقد اجتماع في أي وقت إذا رأى الطرفان ضرورة لذلك.

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