الشرطة الألمانية: سقوط عدة قتلى في إطلاق نار غربي ألمانيا
03:25 م الجمعة 24 يناير 2020
روت آم زيه- (د ب أ):
ترجح الشرطة الألمانية سقوط عدة قتلى في واقعة إطلاق نار ببلدة روت آم زيه شمال شرقي ولاية بادن فورتمبرج، بجنوب غرب ألمانيا، اليوم الجمعة.
وأعلنت الشرطة أنه تم القبض على مشتبه به.
ولم تدل السلطات ببيانات عن خلفية محتملة للحادث.
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