بلغاريا تعتزم طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس بشبهة التجسس

صوفيا- (أ ش أ):

قالت الخارجية البلغارية، اليوم الجمعة، "إنه من المرجح أن تطرد بلغاريا اثنين من الدبلوماسيين الروس بسبب ادعاءات بالتجسس".

وقالت وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاخارييفا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة - "لقد تلقينا رسائل من الادعاء العام بخصوص التجسس .. سنقوم بالإجراءات التي يتعين علينا القيام بها، وسنعلنهما على الأرجح شخصين غير مرغوب فيهما"، مضيفة أنها ستستدعي السفير الروسي في صوفيا.

من جانبه، قال ممثلو الادعاء "إن دبلوماسيين روسيين اثنين متورطان في عمليات تجسس، لكن لا يمكن توجيه تهم إليهما بسبب الحصانة الدبلوماسية".

وفي المقابل .. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية في وقت سابق اليوم: "لا توجد لدى الكرملين معلومات تفيد بأن مكتب المدعي العام البلغاري قد فتح تحقيقا في قضية تجسس ضد اثنين من الدبلوماسيين الروس".

من جهتها .. أكدت السفارة الروسية في صوفيا، العاصمة البلغارية، "إنها لم تتلق أي معلومات رسمية حول أي شبهات ضد الدبلوماسيين الروسيين بقضايا تجسس".