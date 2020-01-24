سنغافورة: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3 حالات

سنغافورة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إلى ثلاث حالات.

وقالت الوزارة - في بيان لها نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - إن حالة الإصابة الثانية المؤكدة بالفيروس هي لسيدة صينية تبلغ من العمر 53 عاما من مدينة "ووهان" كانت قد وصلت إلى سنغافورة مع عائلتها في 21 من شهر يناير الجاري، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة.

وأضافت الوزارة أن حالة الإصابة الثالثة المؤكدة بالفيروس هي لمواطن صيني يبلغ من العمر 37 عاما من مدينة "ووهان"، مشيرة إلى أنه نجل حالة الإصابة الأولى وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 66 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك 44 حالة يتشبه في إصابتها بالفيروس في سنغافورة من بينها 13 حالة سلبية وثلاث حالات إيجابية.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).