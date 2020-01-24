الكويت تستدعي السفير الإيراني لديها على خلفية تصريحات خاطئة للحرس الثوري

القاهرة- (وكالات):

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، إذ اجتمع مع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني أفادت بأنه جرى استخدام قاعدة علي السالم، في الأراضي الكويتية، ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار هذه التصريحات، مؤكدًا نفي بلاده القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم في العلمية التي شنتها إيران ضد القواعد التي تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد نفت تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي صدر عنها.

وطالب الجارالله السفير الإيراني توضيح حقيقة موقف الكويت للمسؤولين في بلاده، مُشددَا على ضرورة عدم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة للعلاقات بين البلدين.