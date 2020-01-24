تضرر 37 مليون شخص جراء حظر السفر في مدن صينية بسبب "كورونا"

بكين- (د ب أ):

تضرر نحو 37 مليون شخص اليوم الجمعة جراء حظر السفر الذي فرض على المدن الصينية التي تنتشر فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصينية إلى الحد من انتشار هذا الفيروس الذي أصاب ما لايقل عن 876 شخصا في أنحاء البلاد.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية الصينية، توفي حتى اليوم الجمعة نحو 26 مصابا متأثرين بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وبينهم مصابان اثنان خارج مقاطعة هوبي، حيث كان جرى تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس.

وأعلنت نحو 11 مدينة صينية تعليق خدمات رحلات القطار ورحلات الحافلات المسافات طويلة، في الوقت الذي كان يعتزم فيه كثيرا من الصينيين السفر إلى مدنهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي تبدأ مطلع هذا الأسبوع.

وتشمل المدن التي فرضت حتى الآن حظرا على استخدام وسائل النقل مدينة ووهان، وتشيبي ، وليتشوان، وشيانتاو، وإيزو، وهوانجقانج، وشيانينج، وتشيانجيانج، وهوانجشي، وجينجتشو، ودانجيانج، وفقا لحكومات ووسائل إعلام محلية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أنها قررت عدم إعلان "حالة طوارئ بشأن الصحة العامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي".

وقالت المنظمة بعد اجتماع لجنة طوارئ إنه: "ما زال من المبكر للغاية إعلان حالة طوارئ بشأن الصحة العامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي".

ويمكن أن يكون العدد الحقيقي للمرضى أعلى من ذلك بكثير، حيث أن العديد من المرضى في ووهان غير قادرين على تلقي العلاج بسبب اكتظاظ المستشفيات بالمرضي.

ويشير خبراء من "إمبريال كوليدج" لندن، وهي جامعة بحثية متخصصة في العلوم والطب والهندسة وإدارة الأعمال، إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بأعراض فيروس كورونا الجديد قد وصل إلى 4 آلاف بحلول 18 يناير.

وتم تسجيل حالات للإصابة بالفيروس القاتل في اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام والسعودية وسنغافورة والولايات المتحدة، وكذلك في إقليمي هونج كونج وماكاو الصينيين.