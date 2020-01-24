ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 25 شخصًا

بكين- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 25 شخصًا.

كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 830 حالة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة نقلاً عن السلطات المحلية.

وكانت آخر حصيلة للضحايا قد بلغت 18 قتيلاً مع تشخيص إصابة أكثر من 650 شخصًا في الصين، وذلك قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.