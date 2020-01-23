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الكويت تعلن فحص المسافرين القادمين من دول ظهر بها كورونا

11:49 م الخميس 23 يناير 2020
الكويت تعلن فحص المسافرين القادمين من دول ظهر بها كورونا

وزارة الصحة الكويتية

وكالات:

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أن كاميرات حرارية مثبتة في كل المنافذ الحدودية بما يسمح بفحص كل المسافرين الذين يصلون من بلاد ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنها تتابع تطورات انتشار المرض وأكدت استعداد كل القطاعات المعنية للتعامل مع الفيروس ووقف انتشاره.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة "جاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في المطار وتزويد المنافذ الحدودية بالكاميرات الحرارية".

الصحة الكويتية فيروس كورونا الكويت

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