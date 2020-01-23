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رويترز: واشنطن ستكشف لنتنياهو وجانتس بعض تفاصيل "صفقة القرن"

09:20 م الخميس 23 يناير 2020
رويترز: واشنطن ستكشف لنتنياهو وجانتس بعض تفاصيل "صفقة القرن"

بيني جانتس وبنيامين نتانياهو

وكالات:

أكد مصدر مطلع على خطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ"صفقة القرن"، أن مسؤولين أمريكيين سيكشفون على الأرجح بعض تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقترحة لـ"صفقة القرن" لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ودعا البيت الأبيض نتنياهو، وجانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".

يذكر أن السلطة والفصائل الفلسطينية ترفض بشدة ما يسمونها بـ"صفعة القرن"، متهمين الإدارة الأمريكية بالانصياع للرغبة الإسرائيلية ومحاولة تصفقة القضية الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال.

وقطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها بالإدارة الأمريكية ورفضت لعبها لأي وساطة في عملية السلام، فيما أعلنت واشنطن وقف تمويل منظمة الأونروا التي تقوم على رعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين.

صفقة القرن واشنطن بنيامين نتنياهو جانتس

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