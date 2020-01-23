7 دول آخرها السعودية.. خريطة انتشار فيروس كورونا القاتل (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

يواصل فيروس كورونا الجديد القاتل انتشاره بوتيرة غير مسبوقة؛ ففي غضون 24 يومًا تجاوز حدود الصين ووصل إلى 7 دول حتى الآن هي؛ اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان وماكاو والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتأكّد إصابة ما لا يقل عن 571 شخصًا بالتهاب رئوي حاد بسبب الفيروس، ووفاة 17 آخرين، جميعهم في مقاطعة هوبي بوسط الصين، تتراوح أعمارهم بين 48 عامًا و89 عامًا، بحسب الأرقام الرسمية. فيما تم الإبلاغ عن 393 حالة مشتبه بها.

ينتقل الفيروس، المعروف علميًا أيضًا باسم "الفيروس التاجي" عن طريق الهواء ويصيب في المقام الأول الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. ويُسبب أعراضًا تُشابه أعراض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" والمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية "ميرس"، إذ يُعاني المُصابين به من التهاب رئوي حاد.

وفيما يلي خريطة تفاعلية توضح أماكن انتشار الفيروس الجديد منذ أُعلن عن ظهوره أول مرة في 31 ديسمبر الماضي داخل سوق "هونان" للمأكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، وحتى الإعلان عن إصابة ممرضة هندية داخل مستشفى بالسعودية.