فرنسا تجري تحقيقا بشأن الإرهاب بعد العثور على متفجرات

باريس - (د ب أ)

ذكر ممثلو الإدعاء المعنيون بقضايا الإرهاب في فرنسا أنهم يجرون تحقيقا بعد العثور على متفجرات خلال تفتيش شقة في بلدة إبينال شرقي البلاد اليوم الخميس.

وقالت إذاعة "بلو" الفرنسية الإقليمية إنه تم القبض على رجل في منطقة آخرى من البلدة، بعد ساعات على بدء عملية التفتيش.

وأوضح ممثلو الادعاء أنهم ينظرون في جرائم محتملة تتعلق بالتآمر للقيام باعمال إرهابية وحيازة مواد متفجرة وتصنيعها لأغراض إرهابية.

وما زالت فرنسا في حالة تأهب مرتفعة المستوى تحسبا لوقوع أعمال إرهابية منذ مقتل أكثر من 230 شخصا في سلسلة من الهجمات البشعة التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها في عامي 2015 و 2016.

وألقت السلطات القبض على سبعة رجال يوم الاثنين الماضي في إقليم بريتاني للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية.