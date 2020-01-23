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وزير الخارجية اليمني: لن ننسى مواقف مصر المشرفة تجاه بلادنا

06:17 م الخميس 23 يناير 2020
وزير الخارجية اليمني: لن ننسى مواقف مصر المشرفة تجاه بلادنا

وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي

عدن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن بلاده لن تنسى مواقف مصر الداعمة لليمن وحكومته الشرعية، وحفاوة ترحيبها واستقبالها لمئات الآلاف من المواطنين اليمنيين النازحين المضطرين للخروج من اليمن بسبب الانقلاب الحوثي على الشرعية وما تبعه من كارثة إنسانية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني اليوم الخميس مع سفير مصر غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الوطنية.

وثمن وزير الخارجية اليمني كل ما تقدمه مصر من دعم للحكومة الشرعية في مجال بناء القدرات وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في الكثير من المجالات.

بدوره، أعرب السفير المصري عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في محافظة مأرب، مجددا إدانة مصر واستنكارها لهذا الاستهداف الإرهابي، ومؤكداً استمرار دعم مصر للحكومة الشرعية، وأعرب عن تمنياته بعودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن.

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محمد الحضرمي اليمن الانقلاب الحوثي

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