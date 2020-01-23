الجبير: إيران بدأت بالتصعيد وعليها التوقف عن رعاية الإرهاب

برن - (أ ش أ)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، داعياً إياها إلى الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وأضاف الجبير - في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، وفقاً لقناة "العربية"، اليوم /الخميس/ - أن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مؤكداً أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة فضلاً عن عمق العلاقات الثنائية بينهما.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن إيران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية، مشدداً على أن المملكة لا تسعى للتصعيد وما زالت تحقق في هجمات شركة "أرامكو"، وأنه تم إطلاق سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية".

وعن الأزمة الليبية .. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، ومن الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا.