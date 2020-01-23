قصة التغريدة المزيفة عن وفاة وزير الخارجية السوري ودور نظيره اللبناني فيها

مصراوي:

تسبب حساب غير موثق على موقع تويتر منسوب لوزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، في جدل كبير بعدما نشر تغريدة أعلن فيها وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

الحساب الذي غرد أمس الأربعاء لأول مرة، أشار إلى أن الدبلوماسي السوري المخضرم وليد المعلم توفي، وأن الإعلان الرسمي سيكون في وقت قريب، لكن تم نفي الأمر بعد ذلك.

وصرح ناصيف حتي بعد ذلك لموقع صوت لبنان أن التغريدة المنسوبة له، جاءت بسبب قرصنة حسابه على موقع تويتر، مضيفًا "لا علاقة لي بخبر وفاة المعلم".

من جانبه نفى وزير الإعلام السوري عماد سارة لمواقع محلية سورية الخبر، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السوري بصحة جيدة ويواصل عمله.

وقال لموقع "الانتشار" إن الوزير وليد المعلم "بصحة جيدة، ويمارس عمله كالمعتاد، ولا أساس لهذا الخبر على الإطلاق".

يذكر أن وليد المعلم (78 عاما) أحد أهم الشخصيات المحورية في الدبلوماسية السورية، ولعب دورا قويا لصالح الحكومة برئاسة بشار الأسد خلال السنوات الأخيرة منذ بدء الحرب السورية.

وبحسب موقع الحكومة الرسمي السوري، فإن المعلم عُين في عام 1990 سفيراً لدى الولايات المتحدة حتى عام 1999، وهي الفترة التي شهدت مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل.

و في مطلع عام 2000 عين معاوناً لوزير الخارجية، قبل أن يصبح نائبا لوزير الخارجية عام 2005، وتم تكليفه بإدارة ملف العلاقات السورية – اللبنانية.

وبات وزيراً للخارجية في عام 2006.