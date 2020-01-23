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السعودية والأمم المتحدة تبحثان سبل دعم العمل الإنساني

03:10 م الخميس 23 يناير 2020
السعودية والأمم المتحدة تبحثان سبل دعم العمل الإنساني

مركز الملك سلمان

الرياض - أ ش أ

بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسعودية السفيرة ناتالي فوستيه، اليوم الخميس، أوجه التعاون المشترك، خصوصًا ما يتعلق بسبل دعم العمل الإنساني في مختلف دول العالم.

واستعرض الربيعة -خلال لقائهما بمقر المركز في الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية- جهود المملكة في نشر العمل الإنساني وتعزيزه، والخطوات الرائدة نحو تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني وفقًا لرؤية المملكة 2030.

من جهتها، أشارت فوستيه إلى علاقات التعاون الإيجابي والتنسيق بين مركز الملك سلمان ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدة المنكوبين في العالم، مشيدة بالدور الإنساني للمملكة الذي شهد به العالم أجمع.

هذا المحتوى من

Asha
مركز الملك سلمان السعودية الأمم المتحدة عبد الله بن عبد العزيز

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