تقرير: مشاورات أممية لإرسال "مراقبين غير مسلحين" إلى ليبيا

القاهرة- (د ب أ):

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير، الخميس، بأن الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن أجرت، أمس الأربعاء، مشاورات بشأن إرسال "مراقبين غير مسلحين" للإشراف على وقف النار المنشود في ليبيا، وفقا لما جرى التوصل إليه في "مؤتمر برلين" الذي عُقد مؤخرا.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن المشاورات الجارية في غرف مغلقة تركز على إنشاء فريق مراقبين على غرار بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة بين الأطراف اليمنية.

ورجح أحدهم أن تحتاج بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل) إلى تفويض جديد من مجلس الأمن لتوسيع نشاطها ومراقبة وقف النار بعد التوقيع عليه.

ووفقا للصحيفة، فإن بعثة (أنسميل) في ليبيا "ترسل تقارير عن الأوضاع في البلاد، وعن مدى التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية"، بين قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتستضيف الجزائر، اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة كل من مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر.

وكان الرئيس الجزائري عبد لمجيد تبون قال إن مشكلة ليبيا تكمن في "الحرب بالوكالة وبسط النفوذ". وأضاف :"نحن الجزائريون ندرك جيدا حجم معاناة الشعب الليبي، وبدلا من أن توجه الأموال لشراء الأسلحة، نتمنى أن تُصرف في تنمية هذا البلد".