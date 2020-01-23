مصرع 3 أمريكيين إثر تحطم طائرة مشاركة في مكافحة حرائق الغابات باستراليا

كانبرا - (أ ش أ):

لقى 3 أمريكيين مصرعهم اليوم الخميس إثر تحطم طائرة من طراز (سي-130 هيركوليز) أثناء مشاركتها في جهود مكافحة حرائق الغابات بولاية (نيو ساوث ويلز) الاسترالية.. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الاسترالية قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تكافح حرائق الغابات في جبال الألب.

وذكرت السلطات - في بيان - أن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بالولاية تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة".. محذرة من مخاطر اندلاع الحرائق في بعض المناطق، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة اليوم في (نيو ساوث ويلز) 40 درجة مئوية.

وتكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة بالمنطقة في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجددت حرائق الغابات في محيط العاصمة الأسترالية كانبرا، وذلك قرب مطار المدينة، ما دفع السكان إلى النزوح عن المنطقة.

وأغلقت السلطات الطرق وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيدا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صورا لدخان رمادي يتصاعد فوق الضواحي، فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.