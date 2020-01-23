قتيل وخمس إصابات في إطلاق نار بوسط مدينة سياتل الأمريكية
07:33 ص الخميس 23 يناير 2020
واشنطن - (د ب أ):
ذكرت الشرطة الأمريكية صباح اليوم الخميس أن شخصا قتل وجرح خمسة آخرون جراء إطلاق نار في وسط مدينة سياتل.
وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) بأن الشرطة لا تزال تبحث عن مطلق النار.
وأفادت شرطة سياتل بأن المشتبه به فر من موقع إطلاق النار، بينما يقوم المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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