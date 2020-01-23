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إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات

07:23 ص الخميس 23 يناير 2020
إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات

حرائق الغابات

كانبيرا - (د ب أ):

أعلنت السلطات الأسترالية صباح اليوم الخميس إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات.

وقالت السلطات :" بسبب الأحوال الحالية ، تم إغلاق مطار كانبيرا. لا رحلات جوية تصل أو تغادر مطار كانبيرا" ، وفقا لخدمة "تن نيوز فرست" الإخبارية الأسترالية.

وتم إبلاغ السكان: "لقد تأخر وقت المغادرة مع تسارع حرائق الغابات" ، بحسب المصدر ذاته.

حرائق الغابات إغلاق مطار كانبيرا السلطات الأسترالية

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