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آبي أمام البرلمان الياباني: نأسف لمغادرة غصن بلادنا بشكل غير قانوني

06:35 ص الخميس 23 يناير 2020
آبي أمام البرلمان الياباني: نأسف لمغادرة غصن بلادنا بشكل غير قانوني

شينزو آبي

طوكيو - (د ب أ):

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس عن أسفه الشديد لمغادرة الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، للبلاد بشكل غير قانوني.

وأضاف آبي في كلمة أمام البرلمان أن بلاده ستعمل على الحيلولة دون تكرار حدوث ذلك مع الأشخاص المفرج عنهم بكفالة مالية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمكن غضن من الهروب من اليابان أواخر ديسمبر، حيث اختبأ في صندوق آلة موسيقية ووصل إلى لبنان على متن طائرة خاصة.

شينزو آبي كارلوس غصن البرلمان الياباني
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