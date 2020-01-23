إردوغان يزور الجزائر الأحد المقبل

الجزائر - (د ب أ):

كشفت سفيرة تركيا في الجزائر ماهينور أوزديمير، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور الجزائر الأحد المقبل.

وقالت أوزديمير في تصريحات صحفية عقب تسليمها أوراق اعتمادها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء إنها تأمل في أن تساهم الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى الجزائر في مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين.

ونوهت أوزديمير إلى العلاقات "التاريخية والأخوية" التي تربط الجزائر وتركيا، داعية إلى تعميق هذه العلاقات " الاستراتيجية".

ومن المرتقب أن تكون الأزمة الليبية محور زيارة إردوغان إلى الجزائر، بجانب العلاقات الثنائية.

يشار إلى أن الجزائر أعلنت رفضها لتواجد أية قوة عسكرية أجنبية في ليبيا.