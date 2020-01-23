أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

البنتاجون: الميليشيات الموالية لإيران أكثر خطرًا من "داعش"

12:14 ص الخميس 23 يناير 2020
البنتاجون: الميليشيات الموالية لإيران أكثر خطرًا من "داعش"

البنتاجون

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد نائب قائد عمليات دول التحالف في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، أليكس جرينكويتش، أن الميليشيات المسلحة المدعومة من طهران أصبحت تشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن جرينكويتش، في حديث للصحفيين مساء اليوم الأربعاء، قوله إنه: "من المبكر استخلاص نتائج عملية القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني"، مشيرًا إلى أن تصويت البرلمان العراقي على قانون إخراج القوات الأمريكية لم يحظ بموافقة الأطراف العراقيين كافة، وخصوصا من قبل الجانبين الكردي والسني.

وفيما يتعلق باستراتيجية القضاء على "داعش"، اعتبر جرينكويتش أن ملاحقة خلاياه هي في صلب المهمات التي مازالت مرتبطة بعمليات القوات الأمريكية التي تنفذها بالتنسيق مع الحلفاء في الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية".

وكشف أن "داعش" ما زال ينشط في وسط وادي نهر الفرات في سوريا امتدادا إلى الحدود العراقية، في مناطق ذات غالبية سنية.

وتابع أن التنظيم مازال يشكل خطرا حقيقيا وأنه لا ينبغي وقف العمليات ضده والضغط عليه كي لا تتاح له فرصة الظهور مجددا، وذكر أن القوات الأمريكية مستمرة وبالتنسيق مع "قسد" في حماية أجزاء من البنى التحتية الأساسية وخصوصا في حقول النفط في شرق سوريا.

هذا المحتوى من

Asha
البنتاجون دول التحالف داعش سوريا العراق أليكس جرينكويتش الميليشيات المسلحة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان