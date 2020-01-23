زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جنوب إيران

طهران (دب ا)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء، مناطق بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال ضرب ضواحي بلدة سركز التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران مساء اليوم الاربعاء،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واضاف، ان مركز الزلزال كان على عمق 21 كم من سطح الأرض.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو اضرار مادية جراء الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية ، وقع احدهما في يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر مخلفًا 37 آلف قتيل و 100 الف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران.

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.