للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. تعليق الملاحة الجوية فى مطار معيتيقة

بنغازي - (د ب ا)

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، اليوم الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار للمرة الثانية خلال 24 ساعة، لحين إشعار آخر.

وذكرت بوابة" الوسط " اليوم أن إدارة المطار قررت نقـل الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي اعتبارًا من غد الخميس.

وكان اللواء أحمد المسماري الناطق العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيرة، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد المسماري في بيان عسكري مقتضب أن "الطائرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية شمال العاصمة طرابلس، وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".

وأكد استهداف أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار معيتيقة، مشددًا على أن حديثه هو التحذير الأخير، معلنًا عن تفعيل الحظر الجوي على طرابلس بالكامل.

وقال المسماري، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن أي شركة تريد أن تجرب جدية الحظر الجوي علي معيتيقة عليها التتفضل إلى المطار.

وأعلن المسماري، عن رصد عدد من مقاتلي تنظيم "داعش" تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.

وطالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بنقل المساجين من مناطق العمليات العسكرية في طرابلس.

وشدد على أن الجيش الوطني الليبي، لن يكن في موقف الدفاع مرة أخرى ضد خروقات ميليشيات الوفاق الليبية للهدنة، مؤكدًا تدمير قوات الجيش لطائرة تركية حاولت مهاجمة القوات، الأمر الذي اعتبره خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.