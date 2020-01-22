واشنطن: الحراك في العراق ولبنان يطالب باحترام السيادة لبلدانهم

وكالات

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إن الحراك الشعبي في العراق ولبنان يطالب باحترام السيادة لبلدانهم.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تريد حكومة غير فاسدة في لبنان تعكس إرادة شعبها.

وتابع بومبيو، أن حركة حزب الله اللبنانية، تعمل لصالح النظام الإيراني وليس لمصلحة الشعب اللبناني، وترفع شعار "كفى لحزب الله".

وأضاف، أن حزب الله له نفوذ قوي في بعض دول أمريكا الجنوبية، متابعًا أن إيران التي تدعم الجماعة اللبنانية، تنشر أنشطتها الإرهابية حول العالم، ولن يسمح لها بحيازة سلاح ننوي.