أول تعليق فلسطيني على المشادة الكلامية بين ماكرون وشرطة الاحتلال

وكالات

علق السفير الفلسطيني لدى فرنسا، سلمان الهرفي، على مشاجرة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة.

وقال الهرفي: "صورة مضايقة الأمن الإسرائيلي للرئيس ماكرون كانت واضحة للعالم، وتعكس عنجهية إسرائيل كدولة مارقة لا تقيم وزنا للقانون الدولي، وقد أبدى الرئيس الفرنسي رفضه لهذه الإجراءات ليشاهدها العالم مباشرة".

وجاءت تصريحات سلمان الهرفي على هامش تعليقه على اللقاء المرتقب بين ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، المفترضة خلال ساعات، حيث يعتزم الأخير حث نظيره الفرنسي ماكرون، للضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، ونقلتها عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال إن "زيارة ماكرون التاريخية لفلسطين تؤكد على دور فرنسا الهام على الساحة الدولية والعلاقة الفلسطينية الفرنسية لاسيما وأن علاقات متينة تجمع البلدين فإصرار الرئيس ماكرون لزيارة فلسطين يشي عن أهمية هذه الزيارة التاريخية".

ونشبت مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، وقال ماكرون بنبرة حادة لشرطة الاحتلال: "الكنيسة عمرها قرون ولها قوانينها، ولن تغيرها أنت الآن، أخرج فورًا من الكنيسة".