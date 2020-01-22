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قيس سعيد يمنح المناضلة جميلة بوحيرد وسام الجمهورية التونسية

09:59 م الأربعاء 22 يناير 2020
قيس سعيد يمنح المناضلة جميلة بوحيرد وسام الجمهورية التونسية

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

كرم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، المناضلة الجزائرية الكبيرة جميلة بوحيرد أحد أهم رموز الثورة الجزائرية.

وتولى قيس سعيد تكريم جميلة بوحيرد، خلال استقباله لها بقصر قرطاج، ومنحها الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية، تقديرا لمكانتها ولنضالاتها الطويلة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات.

هذا المحتوى من

قيس سعيد تونس الثورة الجزائرية قصر قرطاج

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