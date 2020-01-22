مجلس الشيوخ يبدأ مناقشاته لمحاكمة ترامب سعيًا لعزله

وكالات

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مناقشاته في العمق في إطار المحاكمة التاريخية الهادفة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب وذلك عبر مرافعة الإدعاء، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.

وقال النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي يقود فريق المدعين: "ترامب طلب تدخلاً خارجيًا في انتخاباتنا لتعزيز حظوظه في الفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل".

عتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، ليل الثلاثاء الأربعاء، خطة محاكمة الرئيس دونالد ترامب، أمامه بهدف عزله بعد اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وعارض جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وعددهم 47 هذه الخطة، في حين وافق عليها جميع الجمهوريين الذين يملكون الأغلبية بـ53 صوتا