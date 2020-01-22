البرلمان المغربي يصادق على ترسيم حدود يشمل المجال البحري للصحراء الغربية

وكالات

صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي لا تزال تعاني من وضع سياسي غير محدد، حسبما ذكرت "فرانس برس" الفرنسية.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، قبيل المصادقة على النصين، "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية"، مضيفًا أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدًا دقيقًا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".