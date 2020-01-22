أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر برلين مونديال قطر سد النهضة حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا احتجاجات لبنان بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيس وزراء لبنان: سنتخذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية

06:55 م الأربعاء 22 يناير 2020
رئيس وزراء لبنان: سنتخذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية

رئيس الحكومة اللبناني الجديد حسان دياب

لبنان - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، أن سلسلة من الإجراءات ستُتخذ في سبيل معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة متخصصة ستجتمع في غضون يومين للبحث في اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال دياب، في تصريح له اليوم، إنه على قناعة بالمطالب التي رفعها المحتجون في انتفاضة 17 أكتوبر، في الجانب الاقتصادي والمعيشي، لافتا إلى أن أعمال العنف والشغب التي وقعت مؤخرا لا تخدم الحراك الشعبي، وأنه يؤمن بضرورة التزام سلمية التحركات.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) وأنها ليست حكومة سياسية، وأنه يعتبر نفسه ممثلا للحراك الشعبي الذي يشهده لبنان، وأن عددا من الوزراء في الحكومة كانوا من المشاركين في الانتفاضة منذ اندلاعها.

وأكد أن مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أمر غير وارد في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه التقى أكثر من سفير أجنبي من بينهم السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، عقب أن جرى تكليفه بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بناء على طلبهم، وأنه لمس منهم جميعا تأييدا واستعدادهم لمساعدة لبنان لاسيما على المستوى المالي فور الانتهاء من تشكيل الحكومة.

هذا المحتوى من

حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني احتجاجات لبنان

الخبر التالى:

لجنة برلمانية ليبية تعرب عن تقديرها لجهود ألمانيا لحل الآزمة الليبية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان