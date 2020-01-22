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البيت الأبيض: ترامب وصالح اتفقها على ضرورة استمرار الجيش الأمريكي في العراق

06:30 م الأربعاء 22 يناير 2020
البيت الأبيض: ترامب وصالح اتفقها على ضرورة استمرار الجيش الأمريكي في العراق

البيت الأبيض

وكالات

أعلن البيت الأبيض، عن اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره العراقي برهم صالح، بشأن التعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت وكالة الصحافة الأمريكية، أن ترامب وصالح، اتفقا خلال اجتماع اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، على ضرورة استمرار دور الجيش الأمريكي في البلاد.

وقال البيت الأبيض "اتفق الزعيمان على أهمية استمرار الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، بما في ذلك الحرب ضد داعش". "أكد الرئيس ترامب التزام الولايات المتحدة الثابت بعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار".

البيت الأبيض دونالد ترامب برهم صالح الجيش الأمريكي العراق

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