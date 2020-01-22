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محتجو لبنان يحرقون صور حسان دياب أمام مجلس النواب

06:28 م الأربعاء 22 يناير 2020
محتجو لبنان يحرقون صور حسان دياب أمام مجلس النواب

احتجاجات لبنان

وكالات

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن أعداد المحتجين تتزايد بشكل ملحوظ أمام مجلس النواب، وترتفع حدة المواجهات، مع إقدام بعضهم على تحطيم الأعمدة وإحراق صورة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.

وبدأ المحتجون برشق القوى الأمنية بأكياس النفايات، ورددوا هتافات داعية إلى "إسقاط ميشال عون والرئيس دياب".

وحرق المحتجون خيمة يستخدمها عناصر حرس مجلس النواب والقوى الأمنية المنوط بها حماية المجلس.

وتشهد الأزقة والشوارع المحيطة بمجلس النواب اللبناني، تجمعات لمحتجين لبنانيين ويحاول بعضهم الدخول الى ساحة النجمة من منفذ آخر غير شارع ويجان.

ويقوم المحتجون برمي المفرقعات النارية والحجارة وعبوات المياه الفارغة باتجاه قوى مكافحة الشغب، التي ترد بفتح خراطيم المياه باتجاههم في شارع المصارف، وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

لبنان حسان دياب ميشال عون

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