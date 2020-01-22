وزراء خارجية 6 دول يناقشون في الجزائر الأزمة الليبية

الجزائر - (د ب أ)

يجتمع غدًا الخميس، بالعاصمة الجزائرية، وزراء خارجية ست دول لمناقشة الملف الليبي وانعكاسات الأزمة على دول الجوار.

ويشارك في الاجتماع الذي تحتضنه الجزائر، كل من تونس والسودان وتشاد ومصر ومالي إلى جانب النيجر وليبيا، وهذا حسب ما أورده بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء.

وكشف البيان عن حضور وزير الخارجية المالي للاجتماع "نظرًا لتداعيات الأزمة الليبية على هذا البلد الجار"، مؤكّدا أن "هذا اللقاء الذي يعقد بمبادرة من الجزائر يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر، لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين؛ من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية؛ لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار".

وحسب ذات المصدر سيتم خلال الاجتماع، استعراض التطورات الأخيرة في ليبيا على ضوء المساعي التي تبذلها الجزائر تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة، "ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته".

وأضاف المصدر "سيتم استعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا الشقيقة بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية وعلى رأسها الجزائر لإيجاد مسار تسوية الأزمة فيها".

ويأتي هذا الاجتماع أيام قليلة بعد انعقاد قمة برلين التي تم من خلالها مناقشة الملف الليبي والسّعي لإيجاد حلول سياسية بين الفرقاء.