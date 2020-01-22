المسماري: قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة

بنغازي - (د ب أ)

قال اللواء أحمد المسماري الناطق العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيرة، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد المسماري في بيان عسكري مقتضب أن "الطائرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية شمال العاصمة طرابلس، وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".