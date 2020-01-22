المسماري: قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة
06:01 م الأربعاء 22 يناير 2020
بنغازي - (د ب أ)
قال اللواء أحمد المسماري الناطق العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيرة، مساء اليوم الأربعاء.
وأكد المسماري في بيان عسكري مقتضب أن "الطائرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية شمال العاصمة طرابلس، وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس".
الخبر التالى:تضاعف وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 17 شخصًا في الصين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
498
-
218
-
197
-
183
-
178
-
132
-
104
-
82
-
73
-
70
-
62
-
55
-
55
-
44