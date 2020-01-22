ترامب ساخرا: جنود أمريكيون أصيبوا "بالصداع" في القصف الإيراني

واشنطن- (د ب أ):

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك إصابات لحقت بجنود أمريكيين، نتيجة الهجوم الإيراني على قواعد أمريكية بالعراق، وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سُليماني، واصفا هذه الإصابات بأنها "ليست خطيرة للغاية".

وقال ترامب ساخرا للصحفيين في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "سمعت أنهم أصيبوا بالصداع ... يمكنني القول إنها (إصابات) غير خطيرة".

وأضاف ترامب أنه علم بأمر الإصابات بين الجنود الأمريكيين في هذا الهجوم، بعد أيام من غارة استهدفت سُليماني قُرب مطار بغداد الدولي، بما أشعل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت تعليقات ترامب ردا على سؤال لأحد الصحفيين في أعقاب اجتماع ثنائي في وقت سابق الأربعاء مع الرئيس العراقي برهم صالح على هامش قمة دافوس.