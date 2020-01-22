ألمانيا تقلل من خطورة كورونا: لا يستدعي إطلاق تحذير

برلين- (د ب أ):

اعتبرت الحكومة الألمانية أن انتشار مرض رئوي جديد من الصين، لا يعني سوى أن هناك خطورة صحية "محدودة للغاية" على المواطنين في ألمانيا، في إشار إلى فيروس كورونا الجديد.

وقال متحدث باسم وزير الصحة الألماني ينز شبان، الذي أطلع أيضا مجلس الوزراء الألماني على الوضع، إنه لا يوجد داع لإطلاق تحذير، مضيفا أن السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" أقل خطرا بكثير من فيروس "سارس" الذي ظهر قبل بضعة أعوام.

وذكر المتحدث أنه يُجرى متابعة الوضع بعناية، مضيفا أن هناك تنسيقا دوليا للمتابعة يُجرى عبر جهات عديدة، من بينها معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، لم يُصب ألماني حتى الآن بفيروس كورونا. وأجرى مركز معالجة الأزمات التابع للوزارة مباحثات اليوم مع معهد "روبرت كوخ" وبعض الخبراء في آسيا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الوزارة متأهبة أيضا لتحديث إرشادات السفر، لكن لا يوجد الآن داع لإصدار تحذير من السفر.

وسجلت الصين مئات الإصابات حاليا بالسلالة الجديدة بفيروس كورنا، كما تسبب الفيروس في حالات وفاة، أغلبها لمسنين لديهم سجل مرضي خطير.

كما تم تسجيل إصابات خارج الصين. وسجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أول حالة إصابة لديها.