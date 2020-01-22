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العراق يدين قصف سفارة واشنطن في بغداد: نلاحق المتسببين لإحالتهم للقضاء

03:31 م الأربعاء 22 يناير 2020
العراق يدين قصف سفارة واشنطن في بغداد: نلاحق المتسببين لإحالتهم للقضاء

السفارة الأمريكية في بغداد

بغداد- (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجيّة العراقية، الأربعاء، عن رفضها وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من قصف بصواريخ مجهولة سقطت عند مُقترباتها يوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء، إن "السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات، وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبين لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمنها".

وأضافت: "تتابع وزارة الخارجيّة مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء" ، مشددة على أنّ "مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة".

كانت المناطق المحيطة بالسفارة الأمريكية الكائنة بالمنطقة الخضراء تعرضت عدة مرات لقصف بصواريخ الهاون والكاتيوشا دون سقوط ضحايا.

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