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خبير أوروبي: مستعدون للتعامل مع أي ظهورلفيروس كورونا الجديد

03:30 م الأربعاء 22 يناير 2020
خبير أوروبي: مستعدون للتعامل مع أي ظهورلفيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

بروكسل- (د ب أ):

قال خبير صحي أوروبي، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد تماما للتعامل مع أي ظهور لحالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، والذي تسبب حتى الآن في وفاة 9 أشخاص في الصين، فضلا عن إصابة المئات.

ونقلت وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية عن البروفيسور هيرمان جوسينس من جامعة أنتويرب، ومنسق فريق بالاتحاد الأوروبي معني بمكافحة الأوبئة، القول إن "أوروبا لديها الهياكل والموارد اللازمة لتكون جاهزة، إذا ما حدث وباء".

وأضاف: "لم أرَ من قبل مثل هذه الاستجابة السريعة والتعاون في ظهور فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن فريقه سيكون مستعدا للتعامل مع أي ظهور محتمل للفيروس في أوروبا.

ويتواصل الفريق مع شبكته التي تضم أكثر من ألف مستشفى في أنحاء أوروبا لمساعدتها في جمع البيانات الخاصة بأي مسافرين يتم تشخيص إصابتهم بالفيروس في أوروبا.

ويرى "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها" حاليا أن احتمالات انتقال حالات إصابة من الصين إلى أوروبا "ضئيلة ".

فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي وفاة أشخاص الصين

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