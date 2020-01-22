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بسبب "كورونا".. روسيا تعزز الفحوص الطبية في نقاط التفتيش الحدودية

03:09 م الأربعاء 22 يناير 2020
بسبب "كورونا".. روسيا تعزز الفحوص الطبية في نقاط التفتيش الحدودية

فيروس كورونا

موسكو- (د ب أ):

ذكرت هيئة روسية معنية بمراقبة الصحة، الأربعاء، أن روسيا زادت من مراقبتها الصحية في جميع نقاط التفتيش الحدودية بسبب مخاوف من الفيروس المميت المنتشر في الصين المجاورة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن هيئة "روسبوتريباندزور" قولها إنه "تم تعزيز المراقبة الصحية والحجر الصحي في جميع نقاط التفتيش على حدود الاتحاد الروسي، وليس فقط على الحدود مع الصين".

وأضافت الهيئة أنه لم يتم رصد أي إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في روسيا.

فيروس كورونا الفحوص الطبية روسيا نقاط التفتيش الحدودية

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