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إيران: تجري الإعدادات اللازمة لفك شفرة صندوقي الطائرة الأوكرانية

01:40 م الأربعاء 22 يناير 2020
إيران: تجري الإعدادات اللازمة لفك شفرة صندوقي الطائرة الأوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية

طهران- (د ب أ):

أكد وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، الأربعاء، أن فك شفرة صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة سيجري في إيران.

وقال إن "العمل جار لإعداد المعدات والبرمجيات اللازمة لهذا الأمر"، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وكانت اللجنة الإيرانية المكلفة بالتحقيق في حادثة الطائرة الأوكرانية، التي تحطمت قرب طهران قبل أسبوعين، أعلنت مؤخرا أنها طلبت من فرنسا والولايات المتحدة تزويدها بالأجهزة اللازمة لفك شفرة صندوقي الطائرة، إلا أنهما لم تردا.

وذكرت اللجنة التابعة لمنظمة الطيران المدني الإيرانية أن الجانبين "أعلنا قائمة بالأجهزة اللازمة، وتم وضعها تحت تصرف المسؤولين للعمل على شرائها".

وتراجعت إيران عن إعلان سابق بأنه سيتم نقل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة للخارج لفحصهما، وأكدت أنه لا نية حاليا لإرسالهما لدولة أخرى.

وقال حسن رضيفار المدير العام للجنة التحقيق: "الخبراء الإيرانيون يعكفون حاليا على فحص الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة ... نحاول قراءة الصندوقين هنا في إيران. وبعيدا عن ذلك، فخياراتنا هي أوكرانيا وفرنسا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن لإرسالهما إلى دولة أخرى. "

وسبق أن صرح رضيفار بأن الطائرة المنكوبة حديثة وأنه ليس لدى إيران التكنولوجيا اللازمة لفك شفرة الصندوقين الأسودين لها.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز. ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين تتواجد بهما قوات أمريكية في العراق. وقصف الحرس الثوري الإيراني القاعدتين ردا على اغتيال الولايات المتحدة للقائد بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتسببت الحادثة في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

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